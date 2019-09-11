Дніпряни проситимуть Зеленського поквапити Мінфін з виділенням грошей на аеропорт

"За даними з наших джерел, міністр фінансів Оксана Маркарова досі не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн грн. Процес повис в повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання по аеропорту в Дніпрі", - повідомляють ЗМІ Дніпра.

Журналісти нагадують про те, що 12 липня під час першого свого візиту в Дніпро в статусі Глави держави новий Президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв городянам, що неодмінно допоможе з аеропортом: "Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт". І сподіваються, що чинному Президенту можна довіряти, на відміну від його попередника Порошенка.

"Новий Глава держави Володимир Зеленський теж встиг пообіцяти Дніпру "небо в літаках", але поки міністр фінансів з Зе-Кабміну не поспішає підписувати папери для старту проектних робіт. Ми сподіваємося, що ця затримка тимчасова, а обіцянки чинного Президента вартують більше, ніж попереднього", - пише "Інформатор".

Як відомо, остання реконструкція аеропорту Дніпра була проведена 30 років тому, і зараз він не пристосований до обслуговування потоку пасажирів і сучасних лайнерів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправки літаків зі ста рейсів на добу до трьох. Це відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність в регіоні, обмежує можливості спілкування українських та зарубіжних бізнесменів.

Жителі міста вже збирали необхідну кількість підписів під петиціями на адресу місцевої влади і Президента України з вимогою забезпечити державне фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро". В кінцевому підсумку, Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 млн гривень на відповідні проектні роботи 19.06.2019 р. Що стосується приватних інвестицій в реконструкцію дніпровського аеропорту (проект реалізується у форматі приватно-державного партнерства), то група DCH, яка раніше побудувала сучасний аеропорт в Харкові до Євро-2012, висловила готовність застосувати свій досвід в Дніпрі. DCH планує вкласти близько 70 млн дол. у створення нового аеровокзального комплексу за умови, що уряд профінансує реконструкцію "злітки", що перебуває у віданні держави.