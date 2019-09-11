Дніпряни проситимуть Зеленського поквапити Мінфін з виділенням грошей на аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Затверджене на початку літа Кабінетом міністрів України фінансування проектних робіт по реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро" до сих пір практично не виділено через Мінфін. Про це пишуть місцеві ЗМІ, напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського у Дніпро, передає УНН.
"За даними з наших джерел, міністр фінансів Оксана Маркарова досі не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн грн. Процес повис в повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання по аеропорту в Дніпрі", - повідомляють ЗМІ Дніпра.
Журналісти нагадують про те, що 12 липня під час першого свого візиту в Дніпро в статусі Глави держави новий Президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв городянам, що неодмінно допоможе з аеропортом: "Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт". І сподіваються, що чинному Президенту можна довіряти, на відміну від його попередника Порошенка.
"Новий Глава держави Володимир Зеленський теж встиг пообіцяти Дніпру "небо в літаках", але поки міністр фінансів з Зе-Кабміну не поспішає підписувати папери для старту проектних робіт. Ми сподіваємося, що ця затримка тимчасова, а обіцянки чинного Президента вартують більше, ніж попереднього", - пише "Інформатор".
Як відомо, остання реконструкція аеропорту Дніпра була проведена 30 років тому, і зараз він не пристосований до обслуговування потоку пасажирів і сучасних лайнерів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправки літаків зі ста рейсів на добу до трьох. Це відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність в регіоні, обмежує можливості спілкування українських та зарубіжних бізнесменів.
Жителі міста вже збирали необхідну кількість підписів під петиціями на адресу місцевої влади і Президента України з вимогою забезпечити державне фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро". В кінцевому підсумку, Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення 200 млн гривень на відповідні проектні роботи 19.06.2019 р. Що стосується приватних інвестицій в реконструкцію дніпровського аеропорту (проект реалізується у форматі приватно-державного партнерства), то група DCH, яка раніше побудувала сучасний аеропорт в Харкові до Євро-2012, висловила готовність застосувати свій досвід в Дніпрі. DCH планує вкласти близько 70 млн дол. у створення нового аеровокзального комплексу за умови, що уряд профінансує реконструкцію "злітки", що перебуває у віданні держави.