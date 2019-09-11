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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83463 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114368 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106130 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112797 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Днепряне будут просить Зеленского поторопить Минфин с выделением денег на аэропорт

Днепряне будут просить Зеленского поторопить Минфин с выделением денег на аэропорт

Киев  •  УНН

 • 9972 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Утвержденное в начале лета Кабинетом министров Украины финансирование проектных работ по реконструкции Международного аэропорта “Днепр” до сих пор фактически не выделено из-за Минфина. Об этом пишут местные СМИ, в канун визита Президента Украины Владимира Зеленского в Днепр, передает УНН.

“По данным из наших источников, министр финансов Оксана Маркарова до сих пор не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн грн. Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре”, — сообщают СМИ Днепра.

Журналисты напоминают о том, что 12 июля во время первого своего визита в Днепр в статусе главы государства новый президент Владимир Зеленский лично пообещал горожанам, что непременно поможет с аэропортом: “Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт”. И надеются, что действующему Президенту можно доверять, в отличие от его предшественника Порошенко.

“Новый глава государства Владимир Зеленский тоже успел пообещать Днепру „небо в самолетах“, но пока министр финансов из Зе-Кабмина не спешит подписывать бумаги для старта проектных работ. Мы надеемся, что эта задержка временная, а обещания действующего Президента стоят больше, чем предыдущего”, — пишет “Информатор”.

Как известно, последняя реконструкция аэропорта Днепра была проведена 30 лет тому назад, и сейчас он не приспособлен к обслуживанию потока пассажиров и современных лайнеров. Из-за этого воздушные ворота Днепра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех. Это отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность в регионе, ограничивает возможности общения украинских и зарубежных бизнесменов.

Горожане уже собирали необходимое количество подписей под петициями в адрес местных властей и Президента Украины с требованием обеспечить государственное финансирование на реконструкцию взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта “Днепр”. В конечном итоге, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн гривен на соответствующие проектные работы 19.06.2019 г. Что касается частных инвестиций в реконструкцию днепровского аэропорта (проект реализуется в формате частно-государственного партнерства), то группа DCH, ранее построившая современный аэропорт в Харькове к Евро-2012, выразила готовность применить свой опыт в Днепре. DCH планирует вложить порядка 70 млн долл. в создание нового аэровокзального комплекса при условии, что правительство профинансирует реконструкцию, находящейся в ведении государства, “взлетки”.

Украинские Национальные Новости

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