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Дніпровський "Дніпро" програв загребському "Динамо"

Дніпровський "Дніпро" програв загребському "Динамо"

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 23 січня. УНН. Дніпровський “Дніпро”, граючи із 70-ї хвилини у меншості, із рахунком 3:1 програв “Динамо” із Загреба (Хорватія) під час навчально-тренувального збору у Туреччині, повідомляє кореспондент УНН.

Початок футбольного матчу активніше розпочали хорвати, втім перевагу у володінні м’ячем у гол втілити хорватам не вдалось. Правило “не забиваєш ти — забивають тобі” сповна використав Артем Довбик, який розпочав рахунок вже на восьмій хв. зустрічі. Гол дещо збив атакувальні потуги динамівців і заспокоїв гравців “Дніпра” — після 8-ої хвилини підопічні Дмитра Михайленка зуміли вирівняти гру. Втім на 38-й хвилині “Динамо” все ж вдалось зрівняти рахунок — удар Арміна Ходжича Данило Кучер парирував, втім проти добивання Амера Гояка молодий кіпер виявився безсилим.

Проти іменитого суперника молоді гравці “Дніпра” непогано виглядали і на початку другого тайму, втім брак досвіду і як наслідок позиційні та технічні помилки у захисті зробили свою справу — на 53-й хвилині захисник дніпрян дозволив біля власного штрафного майданчика обікрасти себе півзахиснику “Динамо” Паулу Машаду. Португалець з лінії штрафного забив гол без шансів для кіпера дніпрян Андрія Луніна — 2:1. Момент відігратись футболісти “Дніпра” мали вже через 5 хвилин — Валерій Лучкевич гостро прострілив з флангу на дальню стійку, втім замкнути простріл Ярославу Гоменку в останній момент завадили хорватські захисники.

На 70-й хвилині “Дніпро” залишився у меншості — видалення заробив Сергій Кравченко, спочатку півзахисник сфолив на гравці “Динамо”, за що побачив перед собою жовте світло, другу жовту і видалення С.Кравченко заробив за розмови, як наслідок, видалення без права заміни. Скористались численною перевагою хорвати на 88-й хвилині. “Динамо” вибігло у контратаку — послідував простріл з флангу, який у ворота Андрія Луніна замкнув Домагой Павічіч — 3:1. Такий рахунок і зафіксував на табло фінальний свисток арбітра зустрічі.

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