Днепровский "Днепр" проиграл загребскому "Динамо"

Начало футбольного матча активнее начали хорваты, впрочем преимущество во владении мячом в гол воплотить хорватам не удалось. Правило “не забиваешь ты — забивают тебе” сполна использовал Артем Довбык, который открыл счет уже на восьмой мин. встречи. Гол несколько сбил атакующие потуги динамовцев и успокоил игроков “Днепра” — после 8-й минуты подопечные Дмитрия Михайленко сумели выровнять игру. Впрочем, на 38-й минуте “Динамо” все же удалось сравнять счет — удар Армина Ходжича Данил Кучер парировал, однако против добивания Амера Гояка молодой кипер оказался бессилен.

Против именитого соперника молодые игроки “Днепра” неплохо выглядели и в начале второго тайма, впрочем недостаток опыта и как следствие позиционные и технические ошибки в защите сделали свое дело — на 53-й минуте защитник днепрян разрешил возле собственной штрафной обокрасть себя полузащитнику “Динамо” Паулу Машаду. Португалец с линии штрафной забил гол без шансов для кипера днепрян Андрея Лунина — 2:1. Момент отыграться футболисты “Днепра” имели уже через 5 минут — Валерий Лучкевич остро прострелил с фланга на дальнюю штангу, однако замкнуть прострел Ярославу Гоменку в последний момент помешали хорватские защитники.

На 70-й минуте “Днепр” остался в меньшинстве — удаление заработал Сергей Кравченко, сначала полузащитник сфолил на игроке “Динамо”, за что увидел перед собой желтый цвет, вторую желтую и удаление С.Кравченко заработал за разговоры, как следствие, удаление без права замены. Воспользовались численным преимуществом хорваты на 88-й минуте. “Динамо” пошло в контратаку — последовал прострел с фланга, который в ворота Андрея Лунина замкнул Домагой Павичич — 3:1. Такой счет и зафиксировал на табло финальный свисток арбитра встречи.