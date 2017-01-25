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Дніпровський "Дніпро" програв "Хайдуку"

Дніпровський "Дніпро" програв "Хайдуку"

Київ • УНН

 • 10322 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Дніпровський “Дніпро” вдруге поспіль програв під час навчально-тренувального збору у Туреччині. Цього разу переміг дніпрян хорватський “Хайдук”, передає кореспондент УНН.

На гру Дмитро Михайленко виставив найбільш наближений до бойового склад своєїї команди у порівнянні із минулими матчами. З перших хвилин у старті “Дніпра” із капітанською пов’язкою вийшов ветеран команди Руслан Ротань, який пропустив два останніх поєдинки своєї команди. Стартовий склад виглядав наступним чином: Олексій Баштаненко (45 Данило Кучер), Александру Влад (45 Володимир Польовий), Олександр Сваток, Максим Лопирьонок (45 Євген Чеберячко), Володимир Адамюк, Сергій Кравченко (45 Ігор Когут), Руслан Ротань (45 Юрій Вакулко), Владислав Кочергін (45 Євген Чеберко), Максим Луньов, Валерій Лучкевич (45 Дмитро Нагієв), Артем Довбик (45 Денис Баланюк).

Втім основні футболісти “Дніпра” пропустили вже у дебюті зустрічі. На другій хвилині Нікола Влашич пройшов ближче до штрафного майданчика Баштаненка та з метрів 20-ти поклав м’яч у дальній верхній кут дніпрян.

На 17-й хвилині шанс зрівняти рахунок втратив Артем Довбик — молодий нападник опинився із м’ячем перед воротами хорватів, втім замість удару, Артем почав перекладати м’яч із ноги на ногу, чим скористались захисники “Хайдука”. Через кілька хвилин воротам дніпрян знову загрожував Нікола Влашич, втім цього разу із ударом з розвороту хорвата, наш голкіпер впорався.

Друга половина першого тайму пройшла за рівної боротьби, без небезпечних моментів біля воріт обох суперників. Другий тайм активніше розпочали дніпряни. На 53-ий хвилині мав змогу забити Володимир Польовий. М’яч після флангової подачі захисника “Дніпра” полетів у площину воріт, втім кіпера хорватів врятувала стійка. Активність не вберегла гравців дніпровської команди від другого пропущеного голу. На 63-ий хвилині Франк Охандза замкнув головою передачу із флангу не залишивши шансів Данилу Кучеру.

Кінцівка зустрічі пройшла за рівної боротьби, але без голів. Фінальний свисток арбітра зафіксував другу поспіль поразку “Дніпра” на зборах — 2:0.

Як повідомляв УНН, дніпровський "Дніпро" програв загребському "Динамо".

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