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Днепровский "Днепр" проиграл "Хайдуку"

Днепровский "Днепр" проиграл "Хайдуку"

Киев • УНН

 • 10310 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 января. УНН. Днепровский "Днепр" во второй раз подряд проиграл во время учебно-тренировочного сбора в Турции. На этот раз победил днепрян хорватский "Хайдук", передает корреспондент УНН.

На игру Дмитрий Михайленко выставил наиболее приближенный к боевому состав своей команды по сравнению с прошлыми матчами. С первых минут в старте "Днепра" с капитанской повязкой вышел ветеран команды Руслан Ротань, который пропустил два последних поединка своей команды. Стартовый состав выглядел следующим образом: Алексей Баштаненко (45 Даниил Кучер), Александру Влад (45 Владимир Полевой), Александр Сваток, Максим Лопыренок (45 Евгений Чеберячко), Владимир Адамюк, Сергей Кравченко (45 Игорь Когут), Руслан Ротань (45 Юрий Вакулко), Владислав Кочергин (45 Евгений Чеберко), Максим Лунев, Валерий Лучкевич (45 Дмитрий Нагиев), Артем Довбик (45 Денис Баланюк).

Гол футболисты "Днепра" пропустили уже в дебюте встречи. На второй минуте Никола Влашич прошел ближе к штрафной Баштаненко и с метров 20-ти положил мяч в дальний верхний угол днепрян.

На 17-й минуте шанс сравнять счет упустил Артем Довбик - молодой нападающий оказался с мячом перед воротами хорватов, впрочем вместо удара Артем начал переводить мяч с ноги на ногу, чем воспользовались защитники "Хайдук". Через несколько минут воротам днепрян вновь угрожал Никола Влашич, на этот раз с ударом с разворота хорвата наш голкипер справился.

Вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе, без опасных моментов у ворот обоих соперников. Второй тайм активнее начали днепряне. На пятьдесят третьей минуте мог забить Владимир Полевой. Мяч после фланговой подачи защитника "Днепра" полетел в створ, впрочем кипера хорватов спасла штанга. Активность не уберегла игроков днепровской команды от второго пропущенного гола. На шестьдесят третьей минуте Франк Охандза замкнул головой передачу с фланга, не оставив шансов Даниилу Кучеру.

Концовка встречи прошла в равной борьбе, но без голов. Финальный свисток арбитра зафиксировал второе подряд поражение "Днепра" на сборах - 2:0.

Как сообщал УНН, Днепровский "Днепр" проиграл загребскому "Динамо".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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