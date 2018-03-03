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Дніпропетровського депутата запідозрили у побитті до смерті чоловіка півтора роки тому

Дніпропетровського депутата запідозрили у побитті до смерті чоловіка півтора роки тому

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Депутат однієї з сільрад Нікопольського району Дніпропетровської області підозрюється у тому, що півтора роки тому до смерті забив селянина. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

"Встановлено, що у жовтні 2016 року між депутатом сільської ради та працівником одного з фермерських господарств виник конфлікт через систематичне вживання алкоголю останнім. Їх спілкування переросло у бійку: депутат спричинив потерпілому тілесні ушкодження, від яких останній через декілька годин помер", - йдеться у повідомленні.

Наразі депутату повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "хуліганство" депутату сільської ради Згурівського району, який відкрив вогонь по особам, що мали намір проїхати крізь його угіддя.

Українські Національні Новини

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