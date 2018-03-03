Днепропетровского депутата заподозрили в избиении до смерти мужчины полтора года назад

"Установлено, что в октябре 2016 года между депутатом сельского совета и работником одного из фермерских хозяйств возник конфликт из-за систематического употребления алкоголя последним. Их общение переросло в драку: депутат причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых последний через несколько часов скончался", - говорится в сообщении.

Сейчас депутату сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство" депутату сельского совета Згуровского района, который открыл огонь по лицам, которые намеревались проехать через его угодья.