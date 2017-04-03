Дніпропетровський бортпровідник "зливав" бойовикам інформацію про літаки АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Дніпрі судитимуть бортпровідника авіакомпанії, який передавав “ДНР” дані про розташування авіаційної військової техніки підрозділів АТО. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт відносно бортпровідника однієї з авіаційних компаній України за сприяння діяльності терористичної організації “ДНР” (ч.1 ст.258-3 КК України).
Встановлено, що у липні 2014 року обвинувачений, працюючи бортпровідником авіаційної компанії, збирав інформацію про дислокацію, чисельність, оснащення та рух авіаційної техніки підрозділів Збройних сил України на території міжнародного аеропорту у Дніпрі. У подальшому зловмисник за допомогою мобільного телефону передавав дані представнику терористичної організації “ДНР” для використання у підготовці та проведенні терористичних актів на території України.
Оскільки обвинувачений перебуває за межами підконтрольній Україні території, відносно нього проводилося спеціальне досудове розслідування.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, жінку, яка збирала дані для терористів "ДНР", засудили.