Днепропетровский бортпроводник "сливал" боевикам информацию о самолетах АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Днепре будут судить бортпроводника авиакомпании, который передавал "ДНР" данные о расположении авиационной военной техники подразделений АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд обвинительный акт в отношении бортпроводника одной из авиационных компаний Украины при содействии деятельности террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украины).
Установлено, что в июле 2014 года обвиняемый, работая бортпроводником авиационной компании, собирал информацию о дислокации, численности, оснащения и движение авиационной техники подразделений Вооруженных сил Украины на территории международного аэропорта в Днепре. В дальнейшем злоумышленник с помощью мобильного телефона передавал данные представителю террористической организации "ДНР" для использования в подготовке и проведении террористических актов на территории Украины.
Поскольку обвиняемый находится за пределами подконтрольной Украины территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Справка: санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, женщину, которая собирала данные для террористов "ДНР", осудили.