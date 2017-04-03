Днепропетровский бортпроводник "сливал" боевикам информацию о самолетах АТО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43600 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103159 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158342 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117256 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117033 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112862 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104506 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154076 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Днепропетровский бортпроводник "сливал" боевикам информацию о самолетах АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Днепре будут судить бортпроводника авиакомпании, который передавал "ДНР" данные о расположении авиационной военной техники подразделений АТО. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд обвинительный акт в отношении бортпроводника одной из авиационных компаний Украины при содействии деятельности террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украины).

Установлено, что в июле 2014 года обвиняемый, работая бортпроводником авиационной компании, собирал информацию о дислокации, численности, оснащения и движение авиационной техники подразделений Вооруженных сил Украины на территории международного аэропорта в Днепре. В дальнейшем злоумышленник с помощью мобильного телефона передавал данные представителю террористической организации "ДНР" для использования в подготовке и проведении террористических актов на территории Украины.

Поскольку обвиняемый находится за пределами подконтрольной Украины территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Справка: санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН, женщину, которая собирала данные для террористов "ДНР", осудили.

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