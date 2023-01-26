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Дніпропетровська область: підрозділами повітряного командування “Схід” було збито 5 ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 1017328 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Підрозділами повітряного командування “Схід” в Дніпропетровській області було збито 5 ворожих БпЛА. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Дніпропетровська область: підрозділами повітряного командування “Схід” було збито 5 ворожих БпЛА

Цитата

“Дякую нашим силам ППО за роботу”, — написав Лукашук в Telegram.

Деталі

Він також додав, що наслідки атаки по промисловому підприємству встановлюються.

Щодо артилерійських обстрілів — у громадах минулося без ворожих ударів.

“Прошу всіх бути пильними і реагувати на сигнали повітряної тривоги. За даними Генштабу, зберігається велика небезпека подальших ракетних ударів. Тримайте телефони зарядженими, зробіть запаси води”, — наголосив Лукашук.

Наразі на Дніпропетровщині працює вся критична інфраструктура. Відключення електроенергії — за стабілізаційними графіками.

“Вкотре нагадую про інформаційну гігієну, адже ворог атакує нас не лише дронами і ракетами. Довіряйте виключно офіційним джерелам”, — сказав він.

Додамо 

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря, інформують Повітряні Сили ЗС України.

За попередніми даними противник застосував 24 “шахеди”.

Усі 24 — знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

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