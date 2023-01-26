Днепропетровская область: подразделениями воздушного командования "Восток" было сбито 5 вражеских БпЛА

Цитата

“Спасибо нашим силам ПВО за работу”, — написал Лукашук в Telegram.

Детали

Он также добавил, что последствия атаки по промышленному предприятию устанавливаются.

Что касается артиллерийских обстрелов — в общинах прошло без вражеских ударов.

“Прошу всех быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. По данным Генштаба, сохраняется большая опасность дальнейших ракетных ударов. Держите телефоны заряженными, сделайте запасы воды”, — подчеркнул Лукашук.

Сейчас на Днепропетровщине работает вся критическая инфраструктура. Отключения электроэнергии — по стабилизационным графикам.

“В очередной раз напоминаю об информационной гигиене, ведь враг атакует нас не только дронами и ракетами. Доверяйте исключительно официальным источникам”, — сказал он.

Добавим

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства “Shahed-136/131”. Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, информируют Воздушные Силы ВС Украины.

По предварительным данным противник применил 24 “шахеды”.

Все 24 — уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.