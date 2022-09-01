Дніпропетровщина: під ворожим вогнем з ночі два райони, є тяжко поранений

Цитата

"Ніч та ранок знову неспокійні… Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони", - повідомив Резніченко Telegram.

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Зі слів голови ОВА:



Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські «Гради».

район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські «Гради».



У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.

ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач. У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

минулося без руйнувань та постраждалих. По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3 000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають.

та громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3 000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають.

У Криворізькому районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені.

районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені.

Доповнення

Російські окупаційні війська у ніч на 31 серпня вночі вкотре вдарили з "Градів" по Нікополю.