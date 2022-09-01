Дніпропетровщина: під ворожим вогнем з ночі два райони, є тяжко поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські окупанти з ночі обстрілюють на Дніпропетровщині два райони, задіюють артилерію. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
"Ніч та ранок знову неспокійні… Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони", - повідомив Резніченко Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА:
-
- Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські «Гради».
-
-
- У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.
- У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.
- По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3 000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають.
-
- У Криворізькому районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені.
-
Доповнення
Російські окупаційні війська у ніч на 31 серпня вночі вкотре вдарили з "Градів" по Нікополю.