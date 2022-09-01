Днепропетровская область: под вражеским огнем с ночи два района, есть тяжело раненый

Цитата

"Ночь и утро снова беспокойны… Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы", - сообщил Резниченко Telegram.

Детали

По словам главы ОВА:



Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам. По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские «Грады».

район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам. По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские «Грады».



В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линии электропередач.

враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линии электропередач. В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

обошлось без разрушений и пострадавших. По Мировской и Марганецкой громадах била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целы. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются.

и громадах била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целы. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изувечены хозяйственные постройки. Люди невредимы.

районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изувечены хозяйственные постройки. Люди невредимы.

Дополнение

Российские оккупационные войска в ночь на 31 августа ночью в очередной раз ударили из "Градов" по Никополю.