Днепропетровская область: под вражеским огнем с ночи два района, есть тяжело раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские оккупанты с ночи обстреливают в Днепропетровской области два района, задействуют артиллерию. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Ночь и утро снова беспокойны… Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы", - сообщил Резниченко Telegram.
Детали
По словам главы ОВА:
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- Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем громадам. По Никополю и Красногригорьевской громаде били российские «Грады».
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- В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линии электропередач.
- В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.
- По Мировской и Марганецкой громадах била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целы. В Марганецкой громаде выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электрики уже подключили. Работы продолжаются.
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- В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской громаде. Изувечены хозяйственные постройки. Люди невредимы.
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Дополнение
Российские оккупационные войска в ночь на 31 августа ночью в очередной раз ударили из "Градов" по Никополю.