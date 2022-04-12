Дніпропетровщина: окупанти б’ють по напівзанедбаних фермах та неробочих млинах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко розповів, що окупанти стріляють по напівзанедбаних фермах та неробочих млинах, мабуть через старі карти. Про це повідомляє УНН.
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"Регулярні "прильоти" в нашу область охрестили "ракетним терором". Звучить гордо, хоча мені це починає нагадувати якусь безцільну хренотень. Навіщо бити по напівзанедбаних ферм і неробочим нудьгуючим млинам - розуму не докладу. Техніки військової там не було і. Ні всередині, ні зовні. Чи то ракети у них криві, чи то вітром їх зносить", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Голова ОДА каже, що бомбардування таких будівель супроводжуються найбільше через старі карти у російських військових.
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