Днепропетровская область: оккупанты бьют по полузаброшенным фермам и нерабочим мельницам

Цитата

"Регулярные "прилёты" в нашу область окрестили "ракетным террором". Звучит гордо, хотя мне это начинает напоминать какую-то бесцельную хренотень. Зачем бить по полузаброшенным фермам и нерабочим скучающим мельницам - ума не приложу. Техники военной там не было и нет. Ни внутри, ни снаружи. То ли ракеты у них кривые, то ли, ветром их сносит", - говорится в сообщении.

Подробности

Глава ОГА говорит, что бомбардировки таких зданий сопровождаются, больше всего, из-за старых карт в русских военных.

Напомним

Российские оккупанты полностью разрушили аэропорт в Днепре.