"Дніпро" переміг "Черкаські Мавпи" у першій грі "бронзової" серії ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Матчем “Дніпро” — “Черкаські Мавпи”, що відбувся на паркеті ПС “Шиннік” у Дніпрі, стартувала серія за підсумками якої визначиться володар бронзових медалей чемпіонату України Суперліги Парі-Матч, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Дебютні хвилини вдаліше провели гості, які рішучіше діяли в атаці. “Дніпро” традиційно намагався активно рухати м’яч, проте зумів вперше в матчі вийти вперед лише під завісу стартової десятихвилинки, коли відмінний відрізок провів Мішула. Розігруючий господарів набрав 8 очок і допоміг своїй команді отримати 6 балів переваги перед першою перервою.
У другій чверті “Мавпи” швидко підтягнулися завдяки влучним дальнім кидкам. Сізов, Ткаченко і Кобець спочатку наблизили гостей на відстань одного точного середнього, а триочковий Девіса повернув гостям лідерство.
На початку другої половини матчу “Дніпро” швидко зробив відрив двозначним, отримавши 11-очковий гандикап. Однак Мавпи, як і в першій половині, продовжували тримати суперника в напрузі.
Ключовим відрізком в цьому матчі став початок четвертої чверті. “Мавпи” допустили серію втрат, за що дуже швидко були покарані господарями, які оперативно довели свою перевагу до максимальних в цьому матчі 14 балів. Знайти сили на черговий камбек підопічні Максима Міхельсона не зуміли, до того ж у складі “Дніпра” продовжував феєрити Олександр Мішула — 91:77.
Статистика:
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- “Дніпро”: Мішула 30 + 4 передачі, Тимофеєнко 20+7 підбирань +4 передачі, Ревзін 9+6 підбирань +6 передач, Загреба 7+5 підбирань;
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- “Черкаські Мавпи”: Девіс 16+5 підбирань, Кольченко 15, Чумаков 10.
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Додамо також, другий матч серії знову пройде у Дніпрі 30 квітня о 14:00.