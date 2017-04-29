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"Днепр" победил "Черкасские Обезьяны" в первой игре "бронзовой" серии ЧУ

Киев • УНН

 • 12653 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Матчем "Днепр" - "Черкасские Обезьяны", который состоялся на паркете ДС "Шинник" в Днепре, стартовала серия по итогам которой определится обладатель бронзовых медалей чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

"Днепр" победил "Черкасские Обезьяны" в первой игре "бронзовой" серии ЧУ

Дебютные минуты удачно провели гости, решительно действовали в атаке. "Днепр" традиционно пытался активно двигать мяч, однако сумел впервые в матче выйти вперед лишь под занавес стартовой десятиминутки, когда отличный отрезок провел Мишула. Разыгрывающий хозяев набрал 8 очков и помог своей команде одержать 6 баллов преимущества перед первой перерывом.

Во второй четверти "Обезьяны" быстро подтянулись благодаря точным дальним броскам. Сизов, Ткаченко и Кобец сначала приблизили гостей на расстояние одного точного среднего, а трехочковый Дэвиса вернул гостям лидерство.

В начале второй половины матча "Днепр" быстро сделал отрыв двузначным, получив 11-очковый гандикап. Однако Обезьяны, как и в первой половине, продолжали держать соперника в напряжении.

Ключевым отрезком в этом матче стало начало четвертой четверти. "Обезьяны" допустили серию потерь, за что очень быстро были наказаны хозяевами, которые оперативно довели свое преимущество до максимальных в этом матче 14 очков. Найти силы на очередной камбэк подопечные Максима Михельсона не сумели, к тому же в составе "Днепра" продолжал феериты Александр Мишула - 91:77.

Статистика:

  • "Днепр": Мишула 30 + 4 передачи, Тимофеенко 20 + 7 подборов + 4 передачи, Ревзин 9 + 6 подборов + 6 передач, Загреба 7 + 5 подборов;
  • "Черкасские Обезьяны": Дэвис 16 + 5 подборов, Кольченко 15 Чумаков 10.

Добавим также, второй матч серии снова пройдет в Днепре 30 апреля в 14:00.

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