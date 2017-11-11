Дніпро обіграв Хімік у центральному матчі Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Віце-чемпіон України южненський "Хімік" потерпів домашньої поразки від бронзового призера чемпіонату України "Дніпра" у зустрічі Суперліги Парі-Матч, передає кореспондент УНН.
Гості завдяки Ревзіну та Глєбову повели 5:0, а згодом зробили ривок 12:0, як наслідок 16:25 після першої чверті за дніпрянами.
В третій чверті гості також біли кращими 17:24 та довели справу до більш ніж переконливої звитяги – 65:90.
Відзначимо вклад Тимофеєнка – 22 очки, Ревзіна, Глєбова, Шунделя та Закурдаєва у яких по 10 очок, в перемогу "Дніпра".
Примітно, що гості закінчили протистояння із 74 відсотками влучання із ближньої та середньої відстані – другий кращий показник команди у сезоні.
Зауважимо, що "Дніпро" має найменшу кількість поразок в чемпіонаті – 1, при 8 виграшах. "Хімік" виграв тільки три рази при 3-х поразках.