Днепр обыграл Химик в центральном матче Суперлиги Пари-Матч

Гости благодаря Ревзину и Глебову повели 5: 0, а затем сделали рывок 12: 0, как следствие 16:25 после первой четверти за днепрянами.

В третьей четверти гости также бел лучше 17:24 и довели дело до более чем убедительной победы - 65:90.

Отметим вклад Тимофеенко - 22 очка, Ревзина, Глебова, Шунделя и Закурдаева в которых по 10 очков, в победу "Днепра".

Примечательно, что гости закончили противостояние с 74 процентами попадания с ближней и средней дистанции - второй лучший показатель команды в сезоне.

Заметим, что "Днепр" наименьшее количество поражений в чемпионате - 1, при 8 выигрышах. "Химик" выиграл только три раза при 3-х поражениях.