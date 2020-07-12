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"Дніпро-1" вирвав перемогу у "Львова" у грі з п'ятьма голами

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Дніпро-1 здобув вольову перемогу над ПФК Львів у матчі 30-го туру чемпіонату України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужби команд.

Для господарів матч розпочався невдало — вже до 20-ї хвилини львів’яни мали перевагу у два м’ячі завдяки дублю Ренана. Але вже на 25-й хвилині гол повернув Супряга.

Головним у матчі стало вилучення Сабіно на 56-й хвилині. У більшості команда Михайленка змогла не тільки оминути поразку, але й вирвати перемогу. Спершу дубль оформив Супряга, але переможний м’яч на 86-й хвилині забив Олексій Хобленко.

Дніпро-1 збільшив відрив від Маріуполя до 7 очок, лідируючи в Групі II.

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