"Дніпро-1" вирвав перемогу у "Львова" у грі з п'ятьма голами

Для господарів матч розпочався невдало — вже до 20-ї хвилини львів’яни мали перевагу у два м’ячі завдяки дублю Ренана. Але вже на 25-й хвилині гол повернув Супряга.

Головним у матчі стало вилучення Сабіно на 56-й хвилині. У більшості команда Михайленка змогла не тільки оминути поразку, але й вирвати перемогу. Спершу дубль оформив Супряга, але переможний м’яч на 86-й хвилині забив Олексій Хобленко.

Дніпро-1 збільшив відрив від Маріуполя до 7 очок, лідируючи в Групі II.