"Днепр-1" вырвал победу у "Львова" в игре с пятью голами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Днепр-1 одержал волевую победу над ПФК Львов в матче 30-го тура чемпионата Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службы команд.
Для хозяев матч начался неудачно — уже к 20-й минуте львовяне имели преимущество в два мяча благодаря дублю Ренана. Но уже на 25-й минуте гол вернул Супряга.
Главным в матче стало удаление Сабино на 56-й минуте. В большинстве команда Михайленко смогла не только обойти поражение, но и вырвать победу. Сначала дубль оформил Супряга, но победный мяч на 86-й минуте забил Алексей Хобленко.
Днепр-1 увеличил отрыв от Мариуполя до 7 очков, лидируя в Группе II.