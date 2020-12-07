"Дніпро-1" продовжив серію поразок в чемпіонаті України у зустрічі із "Зорею"

Дубль Артема Громова та м’яч Іванісеня, які відбулися після перерви допомогли “Зорі” святкувати виграш 3:1. У гостей забив тільки Назаренко.

Луганський клуб до звітного матчу не програвав у 8 матчів поспіль і продовжив серію. Натомість “Дніпро-1” зазнали п’яте фіаско в УПЛ підряд — це повторення клубного антирекорду.

В іншому поєдинку туру “Колос” та “Олександрія” розписали мирову — 1:1.

Додамо, “Зоря” набрала 17 очок і підтягнулася до трійки лідерів. “Дніпро-1” з 8 пунктами тільки 12-тий.