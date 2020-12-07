"Днепр-1" продолжил серию поражений в чемпионате Украины во встрече с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" приняла "Днепр-1", передает УНН.
Дубль Артема Громова и мяч Иванисеня, которые произошли после перерыва помогли “Зари” праздновать выигрыш 3:1. У гостей забил только Назаренко.
Луганский клуб к отчетному матчу не проигрывал в 8 матчах подряд и продолжил серию. А “Днепр-1” потерпели пятое фиаско в УПЛ подряд — это повторение клубного антирекорда.
В другом поединке тура “Колос” и “Александрия” расписали мировую — 1:1.
Добавим, “Заря” набрала 17 очков и подтянулась в тройку лидеров. “Днепр-1” с 8 пунктами только 12-й.