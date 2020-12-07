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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24249 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82375 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101701 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117792 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152503 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200149 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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"Днепр-1" продолжил серию поражений в чемпионате Украины во встрече с "Зарей"

"Днепр-1" продолжил серию поражений в чемпионате Украины во встрече с "Зарей"

Киев  •  УНН

 • 7677 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Заря" приняла "Днепр-1", передает УНН.

Дубль Артема Громова и мяч Иванисеня, которые произошли после перерыва помогли “Зари” праздновать выигрыш 3:1. У гостей забил только Назаренко.

Луганский клуб к отчетному матчу не проигрывал в 8 матчах подряд и продолжил серию. А “Днепр-1” потерпели пятое фиаско в УПЛ подряд — это повторение клубного антирекорда.

В другом поединке тура “Колос” и “Александрия” расписали мировую — 1:1.

Добавим, “Заря” набрала 17 очков и подтянулась в тройку лидеров. “Днепр-1” с 8 пунктами только 12-й.

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