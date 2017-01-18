Дні українського кіно цього року планують провести у Нідерландах, Канаді і США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Дні українського кіно, окрім як у Бельгії, цього року планують провести у Нідерландах, Канаді і США. Про це під час прес-конференції заявив Анатолій Соловей, начальник управління публічної дипломатії МЗС України, передає кореспондент УНН.
“У цьому році Міністерство закордонних справ планує продовжувати реалізацію проекту днів українського кіно в інших країнах, таких як Нідерланди, Канада і Сполучені Штати”, — повідомив він, розповідаючи про Дні українського кіно у Брюсселі.
Зазначимо, що покази п'яти українських стрічок будуть відбуватися в рамках фестивалю Ukraine On Film у бельгійській столиці 20-22 січня.
Серед фільмів, які зможе побачити іноземний глядач, будуть “Українські шерифи” Романа Бондарчука, “Маріуполіс” Мантача Кведаравічюса, “Гніздо горлиці” Тараса Ткаченка, “Рідні” Віталія Манського. А відкриє фестиваль німий фільм Олександра Довженка “Земля”, який буде транслюватися у супроводі живої музики від українського етно-хаос гурту “ДахаБраха”.
“Те, що тут присутній кінофільм Олександра Довженка „Земля“, ми розглядаємо це як повернення України на культурну мапу Європи”, — зазначив А.Соловей.