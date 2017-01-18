Дни украинского кино в этом году планируют провести в Нидерландах, Канаде и США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Дни украинского кино, кроме как в Бельгии, в этом году планируют провести в Нидерландах, Канаде и США. Об этом во время пресс-конференции заявил Анатолий Соловей, начальник управления общественной дипломатии МИД Украины, передает корреспондент УНН.
"В этом году Министерство иностранных дел планирует продолжать реализацию проекта дней украинского кино в других странах, таких как Нидерланды, Канада и Соединенные Штаты", - сообщил он, рассказывая о Днях украинского кино в Брюсселе.
Отметим, что показы пяти украинских лент пройдут в рамках фестиваля Ukraine On Film в бельгийской столице 20-22 января.
Среди фильмов, которые сможет увидеть иностранный зритель, будут "Украинские шерифы" Романа Бондарчука, "Мариуполис" Мантача Кведаравичюса, "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, "Родные" Виталия Манского. А откроет фестиваль немой фильм Александра Довженко "Земля", который будет транслироваться в сопровождении живой музыки от украинской этно-хаос группы "ДахаБраха".
"То, что здесь присутствует фильм Александра Довженко "Земля", мы рассматриваем как возвращение Украины на культурную карту Европы", - отметил А.Соловей.