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Дни украинского кино в этом году планируют провести в Нидерландах, Канаде и США

Дни украинского кино в этом году планируют провести в Нидерландах, Канаде и США

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Дни украинского кино, кроме как в Бельгии, в этом году планируют провести в Нидерландах, Канаде и США. Об этом во время пресс-конференции заявил Анатолий Соловей, начальник управления общественной дипломатии МИД Украины, передает корреспондент УНН.

"В этом году Министерство иностранных дел планирует продолжать реализацию проекта дней украинского кино в других странах, таких как Нидерланды, Канада и Соединенные Штаты", - сообщил он, рассказывая о Днях украинского кино в Брюсселе.

Отметим, что показы пяти украинских лент пройдут в рамках фестиваля Ukraine On Film в бельгийской столице 20-22 января.

Среди фильмов, которые сможет увидеть иностранный зритель, будут "Украинские шерифы" Романа Бондарчука, "Мариуполис" Мантача Кведаравичюса, "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, "Родные" Виталия Манского. А откроет фестиваль немой фильм Александра Довженко "Земля", который будет транслироваться в сопровождении живой музыки от украинской этно-хаос группы "ДахаБраха".

"То, что здесь присутствует фильм Александра Довженко "Земля", мы рассматриваем как возвращение Украины на культурную карту Европы", - отметил А.Соловей.

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