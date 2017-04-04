Дні Фінляндії в "Scandia": фотозвіт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У скандинавському містечку "Scandia" 1 і 2 квітня пройшли "Дні Фінляндії", повідомляє УНН.
Для кожного з гостей, незалежно від віку, знайшлося заняття до душі.
Гості молодшого віку малювали північне сяйво і шукали смаколики разом зі справжнісіньким Великоднім кроликом. Дорослі "вивчали" Фінляндію на лекціях Ігоря Кучера і Світлани Шатиліної.
Ігор також вчив гостей "Scandia" правильному фінському акценту і розкрив декілька секретів цієї дивовжної мови.
"Фінляндія для нас тепер не тільки країна, де живе Санта-Клаус, а неймовірне місце з прозорими озерами, чарівними лісами і кришталево чистим повітрям", - відзначили в ЖК "Scandia".