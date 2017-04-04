Дни Финляндии в “Scandia”: фотоотчет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В скандинавском городке “Scandia” 1 и 2 апреля прошли “Дни Финляндии”, сообщает УНН.
Для каждого из гостей, вне зависимости от возраста, нашлось занятие по душе.
Гости помладше рисовали северное сияние и искали вкусности вместе с самым настоящим Пасхальным кроликом. Взрослые “изучали” Финляндию на лекциях Игоря Кучера и Светланы Шатилиной.
Игорь также учил гостей “Scandia” правильному финскому акценту и раскрыл несколько секретов этого удивительного языка.
“Финляндия для нас теперь не только страна, где живет Санта-Клаус, а невероятное место с прозрачными озерами, волшебными лесами и кристально чистым воздухом”, — отметили в ЖК “Scandia”.