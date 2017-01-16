Для з'ясування обставин смерті немовляти в Кропивницькому створено спеціальну комісію
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. В пологовому будинку №2 ім.Святої Анни на початку січня помер новонароджений. Відповідно до доручення міського голови Андрія Райковича, наразі триває окреме службове розслідування обставин смерті дитини. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, трагедія сталася другого січня. Колишній учасник АТО Андрій Балан привіз до пологового свою вагітну дружину. Чоловік розповів, що Наталія спостерігалась в консультації пологового будинку № 2. Всю вагітність виходила нормально, про будь-які проблеми лікарі не говорили. Термін пологів визначили на середину січня. Проте другого січня, у вагітної почалася кровотеча. Чоловік, не гаючи часу, відвіз її в другий пологовий. Лікарі зробили жінці кесарів розтин. Малюк народився із вагою 2 кг 600 г.
Коли син народився, чоловік взяв його на руки, він одразу заплакав. Лікарі чекали допомоги спеціалістів з обласної лікарні, бо малюк був дуже слабкий.
Проте врятувати дитину не вдалось, новонароджений прожив лише 6 годин. Тож нині обставини смерті вивчає комісія.
Спеціалісти досліджують медичну документацію, ведення пологів, ведення жінки в консультації.
За попередніми припущеннями, у жінки були ускладнення. Її необхідно було завчасно покласти в стаціонар для спостереження, аж до пологів. Вона повинна була лежати тут на збереженні вагітності, але медики не упередили цей випадок. Й вагітна потрапила сюди із переймами та кровотечею.
Дитина народилася дуже слабкою, її стан визначили на 1 бал по шкалі Апгар.
Проте, якби в медичному закладі були необхідні спеціалісти і виходжувальна апаратура, як це має бути у міському перинатальному центрі, у дитини були б шанси на життя.
Але офіційні висновки причини смерті дадуть лише після того, як справу вивчить комісія, і дасть свої висновки.