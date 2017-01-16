Для выяснения обстоятельств смерти младенца в Кропивницком создана специальная комиссия

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. В роддоме №2 им. Св. Анны в начале января умер новорожденный. В соответствии с поручением городского головы Андрея Райковича, сейчас идет отдельное служебное расследование обстоятельств смерти ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.

Согласно информации, трагедия произошла 2 января. Бывший участник АТО Андрей Балан привез в роддом свою беременную жену. Мужчина рассказал, что Наталья наблюдалась в консультации родильного дома № 2. Всю беременность выходила нормально, о каких-либо проблемах врачи не говорили. Срок родов определили на середину января. Однако 2 января, у беременной началось кровотечение. Мужчина, не теряя времени, отвез ее в другой роддом. Врачи сделали женщине кесарево сечение. Малыш родился с весом 2 кг 600 г.

Когда сын родился, мужчина взял его на руки, он сразу заплакал. Врачи ждали помощи специалистов из областной больницы, потому что малыш был очень слаб.

Однако спасти ребенка не удалось, новорожденный прожил всего 6 часов. Поэтому сейчас обстоятельства смерти изучает комиссия.

Специалисты исследуют медицинскую документацию, ведение родов, ведение женщины в консультации.

По предварительным предположениям, у женщины были осложнения. Ее необходимо было заблаговременно положить в стационар для наблюдения, вплоть до родов. Она должна была лежать здесь на сохранении беременности, но медики не определили это. И беременная попала сюда с схватками и кровотечением.

Ребенок родился очень слабым, его состояние определили на 1 балл по шкале Апгар.

Однако, если бы в медицинском учреждении были необходимые специалисты и нужная аппаратура, как это должно быть в городском перинатальном центре, у ребенка были бы шансы на жизнь.

Но официальные выводы причины смерти дадут только после того, как дело изучит комиссия и даст свои выводы.

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