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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55809 перегляди

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Для звільнення річок від льодяних заторів на Закарпатті залучать піротехнічні сили із сусідніх областей та військових

Київ • УНН

 • 6714 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 2 лютого. УНН. У зв’язку із критичною ситуацією, яка виникла з льодоходом на Закарпатті, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль звернувся до голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з проханням направити в область додаткові піротехнічні сили ДСНС, йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, передає УНН.

Для звільнення річок від льодяних заторів на Закарпатті залучать піротехнічні сили із сусідніх областей та військових

Сьогодні, 3 лютого, п’ять піротехнічних бригад із Львівської та Івано-Франківської областей виїдуть на Закарпаття для проведення підривних робіт і звільнення русел річок від льодяних заторів.

Ще до приїзду піротехніків на підривних роботах буде задіяна також 128-а гірсько-піхотна бригада — домовленість про це досягнута між Закарпатською ОДА та керівництвом бригади.

“Сьогодні на Закарпатті найбільш критичний день із льодоходом. До вечора основна маса льоду має пройти через область, і вода піде на спад. Залишки льодоходу пройдуть Закарпаттям завтра в першій половині дня. Слідкуємо за ситуацією й готові до адекватної реакції”, — коментує ситуацію Г.Москаль.

Нагадаємо, кількість підтоплених дворогосподарств та житлових будинків внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів та велику кількість опадів на Закарпатті збільшилася на 32%.

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