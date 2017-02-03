Для звільнення річок від льодяних заторів на Закарпатті залучать піротехнічні сили із сусідніх областей та військових
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 лютого. УНН. У зв’язку із критичною ситуацією, яка виникла з льодоходом на Закарпатті, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль звернувся до голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна з проханням направити в область додаткові піротехнічні сили ДСНС, йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, передає УНН.
Сьогодні, 3 лютого, п’ять піротехнічних бригад із Львівської та Івано-Франківської областей виїдуть на Закарпаття для проведення підривних робіт і звільнення русел річок від льодяних заторів.
Ще до приїзду піротехніків на підривних роботах буде задіяна також 128-а гірсько-піхотна бригада — домовленість про це досягнута між Закарпатською ОДА та керівництвом бригади.
“Сьогодні на Закарпатті найбільш критичний день із льодоходом. До вечора основна маса льоду має пройти через область, і вода піде на спад. Залишки льодоходу пройдуть Закарпаттям завтра в першій половині дня. Слідкуємо за ситуацією й готові до адекватної реакції”, — коментує ситуацію Г.Москаль.
Нагадаємо, кількість підтоплених дворогосподарств та житлових будинків внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів та велику кількість опадів на Закарпатті збільшилася на 32%.