Для освобождения рек от ледяных заторов в Закарпатской области привлекут пиротехнические силы из соседних областей и военных
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В связи с критической ситуацией, которая возникла с ледоходом в Закарпатской области, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль обратился к главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину с просьбой направить в область дополнительные пиротехнические силы ГосЧС, говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА, передает УНН.
Сегодня, 3 февраля, пять пиротехнических бригад из Львовской и Ивано-Франковской областей выедут в Закарпатскую область для проведения взрывных работ и освобождения русел рек от ледяных заторов.
Еще до приезда пиротехников на взрывных работах будет задействована также 128-я горно-пехотная бригада - договоренность об этом достигнута между Закарпатской ОГА и руководством бригады.
"Сегодня в Закарпатской области самый критический день с ледоходом. К вечеру основная масса льда должна пройти через область, и вода пойдет на убыль. Остатки ледохода пройдут по Закарпатской области завтра в первой половине дня. Следим за ситуацией и готовы к адекватной реакции", - комментирует ситуацию Г.Москаль.
Напомним, количество подтопленных дворов и жилых домов в результате таяния снега, образования ледовых заторов и большого количества осадков в Закарпатской области увеличилось на 32%.