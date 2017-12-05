Для внесення подання на знаття недоторканності з нардепа Скорика недостатньо доказів - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогодні поки що не достатньо доказів для внесення подання на зняття недоторканності з народного депутата Миколи Скорика за ймовірну причетність до віддання наказу на побиття євромайданівців під стінами Одеської ОДА. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
“Я дійсно маю декілька показів, які вказують на ймовірне кримінальне правопорушення пана Скорика, але, за оцінкою прокурора у справі, цих доказів не достатньо”, — сказав він.
Також Генпрокурор звернувся до всіх тих, хто має докази можливої причетності до побиття євромайданівців колишнього губернатора Одещини, а нинішнього народного депутата Миколи Скорика, надати їх слідству.
“Звертаюся до всіх українців у кого є докази того, що злочинну команду побиття євромайданівців під вікнами губернатора Скорика давав саме він, надати ці докази. Одне-два свідчення приведе до зміни позиції прокурора”, — наголосив він.
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Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.
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