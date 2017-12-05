Для внесення подання на знаття недоторканності з нардепа Скорика недостатньо доказів - Луценко

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогодні поки що не достатньо доказів для внесення подання на зняття недоторканності з народного депутата Миколи Скорика за ймовірну причетність до віддання наказу на побиття євромайданівців під стінами Одеської ОДА. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.