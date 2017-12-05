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Для внесення подання на знаття недоторканності з нардепа Скорика недостатньо доказів - Луценко

Для внесення подання на знаття недоторканності з нардепа Скорика недостатньо доказів - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На сьогодні поки що не достатньо доказів для внесення подання на зняття недоторканності з народного депутата Миколи Скорика за ймовірну причетність до віддання наказу на побиття євромайданівців під стінами Одеської ОДА. Про це він сьогодні сказав під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.

“Я дійсно маю декілька показів, які вказують на ймовірне кримінальне правопорушення пана Скорика, але, за оцінкою прокурора у справі, цих доказів не достатньо”, — сказав він.

Також Генпрокурор звернувся до всіх тих, хто має докази можливої причетності до побиття євромайданівців колишнього губернатора Одещини, а нинішнього народного депутата Миколи Скорика, надати їх слідству.

“Звертаюся до всіх українців у кого є докази того, що злочинну команду побиття євромайданівців під вікнами губернатора Скорика давав саме він, надати ці докази. Одне-два свідчення приведе до зміни позиції прокурора”, — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко не виключив внесення подань про зняття недоторканності із депутатів за спробу захоплення влади

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прорив Саакашвілі через кордон, ймовірно, обійшовся у 300 тис. дол.

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