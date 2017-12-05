Для внесения представления на снятие неприкосновенности с нардепа Скорика недостаточно доказательств - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На сегодня пока не достаточно доказательств для внесения представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Николая Скорика о вероятной причастности к отдаче приказа на избиение евромайдановцев под стенами Одесской ОГА. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
"Я действительно имею несколько сведений, которые указывают на вероятное уголовное преступление господина Скорика, но, по оценке прокурора по делу, этих доказательств не достаточно", - сказал он.
Также Генпрокурор обратился ко всем тем, кто имеет доказательства возможной причастности к избиению евромайдановцев бывшего губернатора Одесской области, а нынешнего народного депутата Николая Скорика, предоставить их следствию.
"Обращаюсь ко всем украинцам у кого есть доказательства того, что преступную команду избиения евромайдановцев под окнами губернатора Скорика давал именно он, предоставить эти доказательства. Одно-два свидетельства приведет к изменению позиции прокурора", - подчеркнул он.
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Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
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