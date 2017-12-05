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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 63010 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 40558 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105557 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107107 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124435 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105066 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107104 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113022 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117337 просмотра

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Для внесения представления на снятие неприкосновенности с нардепа Скорика недостаточно доказательств - Луценко

Для внесения представления на снятие неприкосновенности с нардепа Скорика недостаточно доказательств - Луценко

Киев  •  УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На сегодня пока не достаточно доказательств для внесения представления на снятие неприкосновенности с народного депутата Николая Скорика о вероятной причастности к отдаче приказа на избиение евромайдановцев под стенами Одесской ОГА. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.

"Я действительно имею несколько сведений, которые указывают на вероятное уголовное преступление господина Скорика, но, по оценке прокурора по делу, этих доказательств не достаточно", - сказал он.

Также Генпрокурор обратился ко всем тем, кто имеет доказательства возможной причастности к избиению евромайдановцев бывшего губернатора Одесской области, а нынешнего народного депутата Николая Скорика, предоставить их следствию.

"Обращаюсь ко всем украинцам у кого есть доказательства того, что преступную команду избиения евромайдановцев под окнами губернатора Скорика давал именно он, предоставить эти доказательства. Одно-два свидетельства приведет к изменению позиции прокурора", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко не исключил внесения представлений о снятии неприкосновенности с депутатов за попытку захвата власти

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прорыв Саакашвили через границу, вероятно, обошелся в 300 тыс. долл.

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