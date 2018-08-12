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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Для "визволення нових територій" Туреччина готує військову операцію в Сирії

Київ • УНН

 • 8206 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Збройні сили країни перебувають на останній стадії підготовки нової військової операції в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Anadolu.

Для "визволення нових територій" Туреччина готує військову операцію в Сирії

За словами Ердогана, Туреччина забезпечила “стабільність” в тих сирійських регіонах, де пройшли військові операції “Щит Євфрату” та “Оливкова гілка”.

“З божою поміччю в найближчому майбутньому ми звільнимо й нові території, забезпечивши на них безпеку”, — сказав Ердоган. Він також розповів, що з території Туреччини до звільнених сирійських регіонів вже повернулися близько 250 тисяч людей.

Як відомо, Туреччина розпочала військову операцію “Щит Євфрату” на півночі Сирії у серпні 2016 року. Ердоган заявив, що ця операція спрямована проти “Ісламської держави” та “терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині”.

Як повідомляв УНН, Туреччина має намір позбутися долара в розрахунках з Україною, Росією, Китаєм і Іраном, заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган. Також він не виключив, що перейти до розрахунків в нацвалюті Туреччина зможе і з країнами єврозони.

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