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Для "освобождения новых территорий" Турция готовит военную операцию в Сирии

Киев • УНН

 • 8206 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вооруженные силы страны находятся на последней стадии подготовки новой военной операции в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Для "освобождения новых территорий" Турция готовит военную операцию в Сирии

По словам Эрдогана, Турция обеспечила “стабильность” в тех сирийских регионах, где прошли военные операции “Щит Евфрата” и “Оливковая ветвь”.

“С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность”, — сказал Эрдоган. Он также рассказал, что с территории Турции в освобожденные сирийские регионы уже вернулись около 250 тысяч человек.

Как известно, Турция начала военную операцию “Щит Евфрата” на севере Сирии в августе 2016 года. Эрдоган заявил, что эта операция направлена ​​против “Исламского государства” и “террористических групп сирийских курдов, которые угрожают Турции”.

Как сообщал УНН, Турция намерена избавиться от доллара в расчетах с Украиной, Россией, Китаем и Ираном, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Также он не исключил, что перейти к расчетам в нацвалюте Турция сможет и со странами еврозоны.

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