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Для відновлення електропостачання в Авдіївці потрібне розмінування - Г.Зубко

Для відновлення електропостачання в Авдіївці потрібне розмінування - Г.Зубко

Київ • УНН

 • 6317 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Для відновлення електропостачання в Авдіївці потрібне розмінування території. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на засіданні уряду у середу, передає кореспондент УНН.

"Аварійно-рятувальні і ремонтні бригади знаходяться у стані бойової готовності, щоб вирушити на місце відновлення електропостачання, також саперні бригади, які повинні пройти і розмінувати, тому що безпосередньо 29-31 січня було випущено велику кількість снарядів, які також на рівні 30% не розірвалися і там потрібне розмінування", - заявив Г.Зубко.

За його словами, відновленню електропостачання в Авдіївці заважає лише відсутність "режиму тиші".

Г.Зубко також повідомив, що сьогодні підтримується температурний режим у 153 багатоповерхових будинках - від 12 до 15 градусів, забезпечено подачу питної води.

Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.

Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.

До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Контактна група щодо Донбасу 1 лютого має зібратися на засідання, де очікується обговорення питання Авдіївки.

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