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Для восстановления электроснабжения в Авдеевке нужно разминирование - Г.Зубко

Для восстановления электроснабжения в Авдеевке нужно разминирование - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 6317 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Для восстановления электроснабжения в Авдеевке нужно разминирование территории. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"Аварийно-спасательные и ремонтные бригады находятся в состоянии боевой готовности, чтобы отправиться на место восстановления электроснабжения, также саперные бригады, которые должны пройти и разминировать, так как непосредственно 29-31 января было выпущено большое количество снарядов, которые также на уровне 30% не разорвались и там нужно разминирование ", - заявил Г.Зубко.

По его словам, восстановлению электроснабжения в Авдеевке мешает только отсутствие "режима тишины".

Г.Зубко также сообщил, что сегодня поддерживается температурный режим в 153 многоэтажных домах - от 12 до 15 градусов, обеспечено подачу питьевой воды.

Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.

Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило   ЕС, США , Великобританию, Канаду , ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Контактная группа по Донбассу 1 февраля должна собраться на заседание, где ожидается обсуждение вопроса Авдеевки.

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