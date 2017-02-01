Для восстановления электроснабжения в Авдеевке нужно разминирование - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Для восстановления электроснабжения в Авдеевке нужно разминирование территории. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на заседании правительства в среду, передает корреспондент УНН.
"Аварийно-спасательные и ремонтные бригады находятся в состоянии боевой готовности, чтобы отправиться на место восстановления электроснабжения, также саперные бригады, которые должны пройти и разминировать, так как непосредственно 29-31 января было выпущено большое количество снарядов, которые также на уровне 30% не разорвались и там нужно разминирование ", - заявил Г.Зубко.
По его словам, восстановлению электроснабжения в Авдеевке мешает только отсутствие "режима тишины".
Г.Зубко также сообщил, что сегодня поддерживается температурный режим в 153 многоэтажных домах - от 12 до 15 градусов, обеспечено подачу питьевой воды.
Напомним, Авдеевку в течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США , Великобританию, Канаду , ПАСЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Контактная группа по Донбассу 1 февраля должна собраться на заседание, где ожидается обсуждение вопроса Авдеевки.