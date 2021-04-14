Для весняного відпочинку в горах: зі Львова до Ужгорода знову запустять поїзд

Деталі

"16 квітня на Львівській залізниці відновлюється рух регіонального поїзда № 829/830 сполученням Львів – Ужгород", - повідомили у компанії.

Як зауважили в УЗ, скасований понад рік тому поїзд відновлений з метою "сполучити чи не найбільш привабливі міста і містечка Закарпаття та Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей".

Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 5:13 щоденно, окрім середи, прибуваючи до Львова о 10:59. Зворотній рейс зі Львова вирушатиме щоденно, окрім вівторка, о 16:37, прибуваючи до столиці Закарпаття о 22:22.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.

Вартість проїзду залишиться до 75 грн, обіцяють в УЗ.

Доповнення

Укрзалізниця тимчасово скорочує кількість рейсів пасажирських поїздів до західної України. Причиною вказує "низький попит".

До слова

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди падає. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 12 квітня, з початку 2021 року, продано вже 5 377 663 квитки.