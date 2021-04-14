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Для весеннего отдыха в горах: из Львова в Ужгород снова запустят поезд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Львов - Ужгород, отмененного больше года назад. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Детали

"16 апреля на Львовской железной дороге восстанавливается движение регионального поезда № 829/830 сообщением Львов - Ужгород", - сообщили в компании.

Как отметили в УЗ, отмененный больше года назад поезд возобновлен с целью "соединить едва ли не самые привлекательные города и городки Закарпатья и Карпат для безопасного весеннего отдыха в горах без скопления людей".

Поезд будет отправляться из Ужгорода в 5:13 ежедневно, кроме среды, прибывая во Львов в 10:59. Обратный рейс из Львова отправляться ежедневно, кроме вторника, в 16:37, прибывая в столицу Закарпатья в 22:22.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаев-Днестровский, Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Лавочное, ж.п. Опорец, Воловец, Свалява, ж.п. Карпаты, Мукачево, Батево, Чоп.

Стоимость проезда останется до 75 грн, обещают в УЗ.

Дополнение

Укрзализныця временно сокращает количество рейсов пассажирских поездов в западную Украину. Причиной указывает "низкий спрос".

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 года плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда падает. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом по состоянию на 12 апреля, с начала 2021 года, продано уже 5 377 663 билета.

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