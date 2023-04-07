Для успішного контрнаступу необхідно завоювати перевагу в повітрі - Ігнат

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"Зрозуміло, що є бажання звільнити наші території, але питання цієї війни.. це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, важких озброєнь. Тому, простим цей наступ назвати вкрай непросто. Для того, щоб він був успішним, від Повітряних сил необхідно передусім завоювати перевагу в повітрі. Бо без переваги в повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації - це доволі складно, м'яко кажучи", - пояснив речник ПС ЗСУ.

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За його словами, війська рф продовжують атакувати з повітря, зокрема керованими авіаційними бомбами та ракетним озброєнням, яке йде з кораблів.

"Ми ведемо протиповітряний бій, тобто, вражаємо ті засоби ураження, а інколи і ворожу авіацію, коли вони наближаються до наших кордонів. Тому казати, що вже зараз має відбутися контрнаступ без того, щоб посилити наше панування в повітрі, навряд чи можливо", - продовжив Ігнат.

Він відзначив, що на сьогодні йде посилення Повітряних сил з боку країн Заходу, у тому числі в "найближчій перспективі" в Україні з'являться ЗРК Patriot та системи ППО SAMP/T, українські військові вже навчилися працювати на цих комплексах.

"Це посилить нашу перевагу в певних регіонах, де буде вирішено поставити ці комплекси, але хотілося б звичайно якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Мова передусім йде про F-16. Це б дійсно допомогло надзвичайно швидко втілити наші мрії в життя", - підсумував речник.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що країни-члени НАТО обговорять питання надання Україні винищувачів F-16.

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