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Для успешного контрнаступления необходимо завоевать преимущество в воздухе - Игнат

Для успешного контрнаступления необходимо завоевать преимущество в воздухе - Игнат

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Для того, чтобы бойцы ВСУ осуществили успешное контрнаступление, и освобождения своих территорий от российских оккупантов, Украина должна завоевать преимущество в воздухе. Без этого осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации будет "довольно сложно", рассказал во время брифинга представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Понятно, что есть желание освободить наши территории, но вопрос этой войны... это будет война на истощение технических и человеческих ресурсов, тяжелых вооружений. Поэтому, простым это наступление назвать крайне непросто. Для того, чтобы оно было успешным от Воздушных сил необходимо прежде всего завоевать превосходство в воздухе. Потому что без преимущества в воздухе осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации - это довольно сложно, мягко говоря", - пояснил спикер ВС ВСУ.

Детали

По его словам, войска рф продолжают атаковать с воздуха, в частности управляемыми авиационными бомбами и ракетным вооружением, которое идет с кораблей.

"Мы ведем противовоздушный бой, то есть поражаем те средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются к нашим границам. Поэтому говорить, что уже сейчас должно состояться контрнаступление без того, чтобы усилить наше господство в воздухе вряд ли возможно", - продолжил Игнат.

Он отметил, что на сегодня идет усиление Воздушных сил со стороны стран Запада, в том числе в "ближайшей перспективе" в Украине появятся ЗРК Patriot и системы ПВО SAMP/T, украинские военные уже научились работать на этих комплексах.

"Это усилит наше преимущество в определенных регионах, где будет решено поставить эти комплексы, но хотелось бы конечно как можно более быстрого решения о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь прежде всего идет о F-16. Это бы действительно помогло чрезвычайно быстро воплотить наши мечты в жизнь", - подытожил спикер.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО обсудят вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

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