Для успешного контрнаступления необходимо завоевать преимущество в воздухе - Игнат

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"Понятно, что есть желание освободить наши территории, но вопрос этой войны... это будет война на истощение технических и человеческих ресурсов, тяжелых вооружений. Поэтому, простым это наступление назвать крайне непросто. Для того, чтобы оно было успешным от Воздушных сил необходимо прежде всего завоевать превосходство в воздухе. Потому что без преимущества в воздухе осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации - это довольно сложно, мягко говоря", - пояснил спикер ВС ВСУ.

Детали

По его словам, войска рф продолжают атаковать с воздуха, в частности управляемыми авиационными бомбами и ракетным вооружением, которое идет с кораблей.

"Мы ведем противовоздушный бой, то есть поражаем те средства поражения, а иногда и вражескую авиацию, когда они приближаются к нашим границам. Поэтому говорить, что уже сейчас должно состояться контрнаступление без того, чтобы усилить наше господство в воздухе вряд ли возможно", - продолжил Игнат.

Он отметил, что на сегодня идет усиление Воздушных сил со стороны стран Запада, в том числе в "ближайшей перспективе" в Украине появятся ЗРК Patriot и системы ПВО SAMP/T, украинские военные уже научились работать на этих комплексах.

"Это усилит наше преимущество в определенных регионах, где будет решено поставить эти комплексы, но хотелось бы конечно как можно более быстрого решения о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Речь прежде всего идет о F-16. Это бы действительно помогло чрезвычайно быстро воплотить наши мечты в жизнь", - подытожил спикер.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО обсудят вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

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