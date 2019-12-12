Для українців запускають новий поїзд до Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Укрзалізниця із 15 грудня запустить новий пересадковий поїзд зі Львова до Берліна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Укрзалізниця та Польська залізниця запускають новий міжнародний пересадковий маршрут "Львів — Берлін". Ним можна буде скористатися вже з 15 грудня цього року", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з середини грудня пасажири, які подорожують до Німеччини, зможуть скористатися поїздом №89/90 "Львів — Перемишль" та на кінцевій станції здійснити зручну пересадку на поїзд №ЕС/EN 456/457 "Перемишль — Берлін".
"Разом з польськими колегами ми дійшли згоди організувати так званий пересадковий маршрут "Львів — Берлін". Тож українці зможуть лише з однією зручною пересадкою подорожувати до Німеччини, та очікуємо на туристів з цієї країни. Ця подорож займе трохи більше 18 годин", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Вказано, що зі Львова поїзд №89 вирушатиме о 16:20 та прибуває до Перемишля о 18:19, потім — пересадка на поїзд №ЕС/EN 456 "Перемишль — Берлін", який відправляється з Перемишля о 19:57 та прибуває до Берліна о 09:48. У зворотному сполученні поїзд №ЕС/EN 457 "Берлін — Перемишль" вирушатиме з Берліна о 18:43 та прибуватиме до Перемишля о 08:38. Після цього — пересадка на поїзд № 90 "Перемишль — Львів", відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Львова о 13:45.
Повідомляється, що поїзд, що виїжджає з Перемишля, зупинятиметься в Кракові, Катовіце, Ополе, Вроцлаві та Франкфурті-на-Одері.
"За 10 місяців 2019 року до країн Європи Укрзалізниця перевезла майже 479 тис. пасажирів, що на 55,6 тис. пасажирів більше, ніж за відповідний період минулого року. У зворотному напрямку з країн Європи в Україну поїздами подорожували 323,5 тис. пасажирів — на 61,8 тис. більше порівняно з 2018 роком. Як і торік, наразі найбільше пасажирів подорожує за кордон до сусідньої Польщі — поїздами №705 та №715 "Київ — Перемишль". Ці поїзди є найбільш популярнішими і у зворотному напрямку", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на зимові свята призначили 19 додаткових поїздів.