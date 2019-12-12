Для украинцев запускают новый поезд до Берлина

"Укрзализныця и Польская железная дорога запускают новый международный пересадочный маршрут "Львов - Берлин". Им можно будет воспользоваться уже с 15 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с середины декабря пассажиры, путешествующие в Германию, смогут воспользоваться поездом №89/90 "Львов - Перемышль" и на конечной станции осуществить удобную пересадку на поезд №ЕС/EN 456/457 "Перемышль - Берлин".

"Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут "Львов - Берлин". Поэтому украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть более 18 часов", - отметил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Указано, что из Львова поезд №89 отправляться в 16:20 и прибывает в Перемышль в 18:19, затем - пересадка на поезд №ЕС/EN 456 "Перемышль - Берлин", который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 9:48. В обратном сочетании поезд №ЕС/EN 457 "Берлин - Перемышль" будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого - пересадка на поезд № 90 "Перемышль - Львов" с отправлением из Перемышля в 10:18, и прибытием во Львов в 13:45.

Сообщается, что поезд, выезжающий из Перемышля, будет останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и Франкфурте-на-Одере.

"За 10 месяцев 2019 года в страны Европы Укрзализныця перевезла почти 479 тыс. пассажиров, что на 55,6 тыс. пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года. В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323,5 тыс. пассажиров - на 61,8 тыс. больше по сравнению с 2018 годом. Как и в прошлом году, сейчас больше всего пассажиров путешествует за границу в соседнюю Польшу - поездами №705 и №715 "Киев - Перемышль". Эти поезда являются наиболее популярными и в обратном направлении", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на зимние праздники назначили 19 дополнительных поездов.