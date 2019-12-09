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Для українців прилетів Boeing з майже мільйоном посилок з "чорної п’ятниці"

Київ • УНН

 • 13527 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. В аеропорт "Бориспіль" прилетів Boeing 747 з майже мільйоном посилок на борту, що стало наслідком продажів "чорної п’ятниці". Про це у Facebook повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.

"У четвер ми прийняли в Борисполі борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок на борту, як наслідок вдалих продажів чорної п'ятниці. По-перше, це круто, що наша міжнародна команда уможливила такі обсяги і на експорт і на імпорт. По-друге, зрозуміло, що такі обсяги обробити в звичайному режимі практично неможливо, особливо поки немає автоматизації", - зазначив Смілянський.

За його словами, близько 100 співробітників вийшли добровільно сортувати посилки. Розбирати завали посилок продовжать протягом усього тижня.

"Чого вже домоглися: експорт - дрібні пакети обробляємо день в день, посилки 2-3 дні. Імпорт: прості посилки і листи також в графіку, працюємо над скороченням відставання по реєстрованим і експрес", - написав Смілянський.

Нагадаємо, міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук в коментарі кореспонденту УНН повідомляв, українські торгові мережі й окремі магазини використовують "чорну п'ятницю" для продажу товару, який залежується на полицях і складах, а покупців приваблюють знижками, завищуючи початкову ціну на продукцію напередодні розпродажів.

Українські Національні Новини

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