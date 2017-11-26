Для святкового настрою LONGmixER приготував новорічні глінтвейн та грог

“Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози і створять атмосферу свята та казки.

В асортименті зимової колекції LONGmixER смачні і традиційні зимові напої: Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш”, - йдеться у повідомленні.

Нова колекція зимових напоїв LONGmixER Winter Edition стане ідеальним довершенням для затишного зимового вечора під час перегляду улюблених фільмів і для шалених домашніх вечірок у колі улюблених друзів, наголошують виробники.

Як повідомляв УНН, Eastern Beverage Trading визнано лідером алкогольної галузі.