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Для святкового настрою LONGmixER приготував новорічні глінтвейн та грог

Для святкового настрою LONGmixER приготував новорічні глінтвейн та грог

Київ • УНН

 • 12893 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Напередодні зимового сезону та різдвяних свят бренд LONGmixER запускає нову унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв LONGmixER Winter Edition. Про це йдеться на Facebook сторінці компанії-виробника напоїв Eastern Beverage Trading, передає УНН.

“Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози і створять атмосферу свята та казки.

В асортименті зимової колекції LONGmixER смачні і традиційні зимові напої: Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш”, - йдеться у повідомленні.

Нова колекція зимових напоїв LONGmixER Winter Edition стане ідеальним довершенням для затишного зимового вечора під час перегляду улюблених фільмів і для шалених домашніх вечірок у колі улюблених друзів, наголошують виробники.

Як повідомляв УНН, Eastern Beverage Trading визнано лідером алкогольної галузі. 

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