Для святкового настрою LONGmixER приготував новорічні глінтвейн та грог
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Напередодні зимового сезону та різдвяних свят бренд LONGmixER запускає нову унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв LONGmixER Winter Edition. Про це йдеться на Facebook сторінці компанії-виробника напоїв Eastern Beverage Trading, передає УНН.
“Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози і створять атмосферу свята та казки.
В асортименті зимової колекції LONGmixER смачні і традиційні зимові напої: Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш”, - йдеться у повідомленні.
Нова колекція зимових напоїв LONGmixER Winter Edition стане ідеальним довершенням для затишного зимового вечора під час перегляду улюблених фільмів і для шалених домашніх вечірок у колі улюблених друзів, наголошують виробники.
Як повідомляв УНН, Eastern Beverage Trading визнано лідером алкогольної галузі.