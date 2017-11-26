Для праздничного настроения LONGmixER приготовил новогодние глинтвейн и грог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Накануне зимнего сезона и рождественских праздников бренд LONGmixER запускает новую уникальную коллекцию самых популярных зимних напитков LONGmixER Winter Edition. Об этом говорится на Facebook странице компании-производителя напитков Eastern Beverage Trading, передает УНН.
"Напитки, дополненные ароматными специями и изысканными пряностями, обязательно согреют в зимние морозы и создадут атмосферу праздника и сказки.
В ассортименте зимней коллекции LONGmixER вкусные и традиционные зимние напитки: Красный Белый Глинтвейн, Грог и Грушево-Карамельный Пунш", - говорится в сообщении.
Новая коллекция зимних напитков LONGmixER Winter Edition станет идеальным довершением для уютного зимнего вечера во время просмотра любимых фильмов и для безумных домашних вечеринок в кругу любимых друзей, отмечают производители.
Как сообщал УНН, Eastern Beverage Trading признано лидером алкогольной отрасли.