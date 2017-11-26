Для праздничного настроения LONGmixER приготовил новогодние глинтвейн и грог

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 19066 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 11216 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 28378 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 41877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105631 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112300 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 134612 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107190 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108646 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113287 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Для праздничного настроения LONGmixER приготовил новогодние глинтвейн и грог

Для праздничного настроения LONGmixER приготовил новогодние глинтвейн и грог

Киев  •  УНН

 • 12887 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Накануне зимнего сезона и рождественских праздников бренд LONGmixER запускает новую уникальную коллекцию самых популярных зимних напитков LONGmixER Winter Edition. Об этом говорится на Facebook странице компании-производителя напитков Eastern Beverage Trading, передает УНН.

"Напитки, дополненные ароматными специями и изысканными пряностями, обязательно согреют в зимние морозы и создадут атмосферу праздника и сказки.

В ассортименте зимней коллекции LONGmixER вкусные и традиционные зимние напитки: Красный Белый Глинтвейн, Грог и Грушево-Карамельный Пунш", - говорится в сообщении.

Новая коллекция зимних напитков LONGmixER Winter Edition станет идеальным довершением для уютного зимнего вечера во время просмотра любимых фильмов и для безумных домашних вечеринок в кругу любимых друзей, отмечают производители.

Как сообщал УНН, Eastern Beverage Trading признано лидером алкогольной отрасли.

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