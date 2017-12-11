Для Саакашвілі прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт - адвокат

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона обвинувачення проситиме у суду встановити запобіжний захід для екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці, однак захист буде заперечувати проти будь-яких запобіжних заходів. Про це заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на прес-службу РНС.