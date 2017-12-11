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Для Саакашвілі прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт - адвокат

Для Саакашвілі прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт - адвокат

Київ • УНН

 • 12091 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона обвинувачення проситиме у суду встановити запобіжний захід для екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці, однак захист буде заперечувати проти будь-яких запобіжних заходів. Про це заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на прес-службу РНС.

"Сьогодні вранці Михайлу Саакашвілі було надано клопотання про запобіжний захід, але Михайло відмовився отримувати його та підписувати. В присутності двох понятих прокуратура намагалась вручити йому, просто залишила весь пакет документів разом з клопотанням приблизно о 7:50", - розповів адвокат.

Він додав, що отримав клопотання пізніше - орієнтовно о 8:20-8:30.

"Михайло знаходиться в приміщенні Печерського районного суду в кімнаті під конвоєм", - додав Чорнолуцький.

За його словами, прокуратура просить Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою вул. Костьольна, 7 терміном на 2 місяці. Також прокуратура просить суд зобов’язати Саакашвілі не спілкуватись зі свідками, з’являтись на слідчі дії.

"Ми будемо повністю заперечувати проти запобіжного заходу, про який клопоче прокуратура та всіх інших запобіжних заходів", - підкреслив адвокат.

Як повідомляв УННПечерський райсуд столиці посилено охороняють.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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