Для Саакашвілі прокуратура проситиме цілодобовий домашній арешт - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона обвинувачення проситиме у суду встановити запобіжний захід для екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці, однак захист буде заперечувати проти будь-яких запобіжних заходів. Про це заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на прес-службу РНС.
"Сьогодні вранці Михайлу Саакашвілі було надано клопотання про запобіжний захід, але Михайло відмовився отримувати його та підписувати. В присутності двох понятих прокуратура намагалась вручити йому, просто залишила весь пакет документів разом з клопотанням приблизно о 7:50", - розповів адвокат.
Він додав, що отримав клопотання пізніше - орієнтовно о 8:20-8:30.
"Михайло знаходиться в приміщенні Печерського районного суду в кімнаті під конвоєм", - додав Чорнолуцький.
За його словами, прокуратура просить Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою вул. Костьольна, 7 терміном на 2 місяці. Також прокуратура просить суд зобов’язати Саакашвілі не спілкуватись зі свідками, з’являтись на слідчі дії.
"Ми будемо повністю заперечувати проти запобіжного заходу, про який клопоче прокуратура та всіх інших запобіжних заходів", - підкреслив адвокат.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.