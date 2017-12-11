Для Саакашвили прокуратура будет просить круглосуточный домашний арест - адвокат

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сторона обвинения будет просить у суда установить меру пресечения для экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в виде домашнего ареста сроком на два месяца, однако защита будет возражать против любых мер пречечения. Об этом заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДНС.