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Для Саакашвили прокуратура будет просить круглосуточный домашний арест - адвокат

Для Саакашвили прокуратура будет просить круглосуточный домашний арест - адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сторона обвинения будет просить у суда установить меру пресечения для экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в виде домашнего ареста сроком на два месяца, однако защита будет возражать против любых мер пречечения. Об этом заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДНС.

"Сегодня утром Михаилу Саакашвили было предоставлено ходатайство о мере пресечения, но Михаил отказался получать его и подписывать. В присутствии двух понятых прокуратура пыталась вручить ему, просто оставила весь пакет документов вместе с ходатайством примерно в 7:50", - рассказал адвокат.

Он добавил, что получил ходатайство позже - ориентировочно в 8:20-8:30.

"Михаил находится в помещении Печерского районного суда в комнате под конвоем", - добавил Чернолуцкий.

По его словам, прокуратура просит для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу ул. Костьольная, 7 сроком на 2 месяца. Также прокуратура просит суд обязать Саакашвили не общаться со свидетелями, появляться на следственные действия.

"Мы будем полностью возражать против меры пресечения, о которой ходатайствует прокуратура и всех других мер", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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