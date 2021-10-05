Для Росії "саме існування НАТО є провокацією": Кулеба про відносини РФ і Заходу

Цитата:

“Перш за все хочу сказати, що вся політика Росії щодо НАТО заснована на тому принципі, що саме існування НАТО є провокацією. Тому, коли ви починаєте думати, що може зробити НАТО, щоб і далі не провокувати Росію, це надмірне ускладнення всіх зусиль. Тому що все, що ви зробите, буде сприйнято Росією як провокація. Питання в тому, робите ви щось або не робите. А якщо чогось не робити, завжди знайдеться хтось, хто щось зробить. Усе дуже просто. І в цьому випадку це буде Росія”, - заявив міністр.

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Те ж саме, на думку міністра, стосується і ведення справ на глобальному рівні, де ні ЄС, ні НАТО не прагнуть до розширення.

“Значить, хтось інший спробує втрутитися. На світовій арені це буде Китай”, — додав він у відповідь на запитання одного з гостей форуму.

Додамо

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему нібито потенційного розширення НАТО на територію України. Україна заявила у відповідь, що зі свого боку кордону з РФ сама розбереться, що робити в інтересах українського народу і безпеки країни і Європи.



